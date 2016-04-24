​Турецкое судно село на мель в российской акватории Азовского моря

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Турецкий сухогруз, перевозивший пиломатериалы сел на мель в районе Азово-Донского канала Азовского моря.

Как передает Report, об этом сообщили в южно-региональном МЧС России в воскресенье утром.

"Турецкое судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в Турцию с пиломатериалом на борту, село на мель в районе 25-го буя Азово-Донского канала. На борту 11 человек экипажа", - сказал представитель министерства.

По его словам, возможной причиной посадки на мель могли стать проблемы с электрооборудованием на судне. "Для снятия судна с мели из ростовского порта вышли два катера", - пояснил представитель пресс-службы.

В середине марта другой турецкий сухогруз повредил опору строящегося моста через Керченский пролив. Тогда российский суд взял сухогруз под арест.

Как передает ТАСС, пострадавших среди членов экипажа нет.