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    В Турции выпущена книга о попытке переворота

    На площади Кызылай в Анкаре состоялась акция по бесплатной раздаче книги

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Государственное информационное агентство Турции Anadolu издало на турецком и английском языках книгу "Попытка переворота: шаг за шагом", рассказывающую о хронологии событий, которые произошли в стране в ночь на 16 июля и в последующие дни.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, на площади Кызылай в Анкаре состоялась акция по бесплатной раздаче книги.

    Всего было распространено 3 тысячи экземпляров издания.

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