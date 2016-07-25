В Турции выпущена книга о попытке переворота

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Государственное информационное агентство Турции Anadolu издало на турецком и английском языках книгу "Попытка переворота: шаг за шагом", рассказывающую о хронологии событий, которые произошли в стране в ночь на 16 июля и в последующие дни.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, на площади Кызылай в Анкаре состоялась акция по бесплатной раздаче книги.
Всего было распространено 3 тысячи экземпляров издания.
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