Турецкий "Робин Гуд" оплатил долги малоимущих сограждан

Таинственный благодетель в турецком Диярбакыре оплатил в местном продуктовом магазине все задолженности жителей района, сообщает Report cо ссылкой на телеканал NTV.

В некоторых городах Турции в небольших местных магазинах жители района из-за нехватки средств часто покупают продукты в долг, запись о задолженности хозяин вносит в специальную тетрадь.

"На днях ко мне в магазин пришел высокий смуглый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности местных жителей, записанные в долговой тетради магазина. После уплаты долгов на общую сумму 12,5 тысячи турецких лир (более двух тысяч долларов США) гость вырвал и сжег страницы с записями долгов и ушел", - передает слова хозяина магазина телеканал.

По словам хозяина, большинство должников сразу не поверили в то, что их накопившиеся долги за продукты оплачены.В конце прошлого года в некоторых провинциях Турции появился таинственный незнакомец, который закрывал в районных продуктовых лавках долги неимущих покупателей, раздавал деньги детям и бедным на улицах. При этом он не называл своего имени, и благодарные жители стали его называть Робин Гудом.