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Турецкий военный эксперт: Вооружение Грецией островов является проблемой национальной безопасности Турции

Турецкий военный эксперт: Вооружение Грецией островов является проблемой национальной безопасности Турции «Греция - очень проблемный и неуступчивый сосед как исторически, так и в нынешней геополитической ситуации. Об этом свидетельствует ответ Греции на международные договора и дружественные усилия Турции.
В регионе
11 февраля 2022 г. 06:57
Турецкий военный эксперт: Вооружение Грецией островов является проблемой национальной безопасности Турции

Греция - очень проблемный и неуступчивый сосед как исторически, так и в нынешней геополитической ситуации. Об этом свидетельствует ответ Греции на международные договора и дружественные усилия Турции.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил турецкий военный эксперт, специалист по геополитическим стратегиям Ахмет Зенгин.

Эксперт отметил, что нарушение Грецией условий договоренностей по «разоруженным» островам в соответствии с международными конвенциями не является новой тенденцией.

«Примеров тому много в недавнем и далеком прошлом. В настоящее время самым важным вопросом являются действия Греции против Турции в рамках НАТО. В Североатлантическом союзе Франция является самым большим сторонником Греции в отношении греческих островов. Недавно Греция провела военные учения на острове Сакыз недалеко от района Чешме. Позже был организован визит министра обороны страны и высокопоставленных военнослужащих на «Остров Коюн».

А.Зенгин заявил, что, несмотря на условия Парижского и Лозаннского мирных договоров, которые существуют с 2004 года, постоянное вооружение Грецией островов вокруг Эгейского моря и размещение живой силы и техники исходит из ее уверенности в Европейском Союзе.

«Вооружение Грецией 12 островов в нарушение соответствующих резолюций ООН и международных соглашений является проблемой национальной безопасности Турции. На протяжении многих лет министр обороны Турции и руководство страны призывали Грецию и других членов НАТО найти общее решение этой проблемы, однако возможное совместное решение так и не было найдено», - сказал эксперт.

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