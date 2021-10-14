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Турецкий военно-политический эксперт: Иран не ответил на наше предложение о сотрудничестве

Турецкий военно-политический эксперт: Иран не ответил на наше предложение о сотрудничестве "Иран – одна из активных стран региона. То есть страна, которая требует должного внимания в политических, военных процессах, происходящих в регионе. Вместе с тем, несмотря на оказываемую Турцией и Азербайджаном поддержки, Иран все еще продолжает озвучиват
В регионе
14 октября 2021 г. 10:57
Турецкий военно-политический эксперт: Иран не ответил на наше предложение о сотрудничестве

"Иран – одна из активных стран региона. То есть страна, которая требует должного внимания в политических, военных процессах, происходящих в регионе. Вместе с тем, несмотря на оказываемую Турцией и Азербайджаном поддержки, Иран все еще продолжает озвучивать нелицеприятные высказывания. Я считаю, что эти заявления Ирана носят политический и военный характер. Нужно учесть, что в Отечественной войне, Иран придерживался антиазербайджанской позиции, несмотря на то, что является соседним, исламским государством, а более половины населения его - азербайджанские тюрки".

Об этом турецкому бюро Report заявил турецкий военно-политический эксперт Джошгун Башбуг.

По его словам, если бы во время II Карабахской войны поддержка иранским правительством Армении и "марионеточного режима" не вызвала резкого протеста в регионе Южный Азербайджан, то эта помощь и материально-техническое обеспечение не прекратились бы: "Возникает вопрос, почему страна, половину населения которой оставляют тюрки и мусульмане, устанавливает такие грязные связи. Общеизвестно, какие методы давления использует Иран, чтобы заставить замолчать своих граждан при протестах против таких отношений, действий и фактических шагов".

Джошкун Башбуг также коснулся обеспокоенности Ирана учениями "Три брата" : "Явно ощущалась обеспокоенность Ирана совместными военными учениями Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата". Честно говоря, это вызвало удивление. То есть такая бессмысленная ревность к самым могущественным исламским государствам региона непонятна. Хотя мы предложили Ирану совместное сотрудничество в формате 3+3. Но Иран не ответил на эти предложения".

Эксперт подчеркнул, что система государственного управления в Иране ревностно относится к успехам Азербайджана в военной и дипломатической сферах и видит в этом источник угрозы для себя: "Это не проблема последних дней, а беспокойство, которое наблюдается на протяжении сотни лет из-за населения Южного Азербайджана. Они прекрасно понимают, что любое действие против Азербайджана, его национальных интересов, - это шаг, который вызовет большое волнение внутри страны".

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Версия на английском языке Turkish military expert: "Iran did't respond to our cooperation offer"
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli hərbi-siyasi ekspert: “İran əməkdaşlıq təklifimizə cavab vermədi”

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