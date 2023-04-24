О нас

Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики

Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики Дата 24 апреля фактически означает искажение истории турецко-армянских отношений. "Армянский геноцид", вытекающие из него ложные обвинения являются всего лишь инструментом антитурецкой политики.
В регионе
24 апреля 2023 г. 18:38
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики

Дата 24 апреля фактически означает искажение истории турецко-армянских отношений. "Армянский геноцид", вытекающие из него ложные обвинения являются всего лишь инструментом антитурецкой политики.

Об этом местному бюро Report сказал заведующий кафедрой истории военного факультета Турецкого университета национальной обороны, профессор азербайджанского происхождения Ибрагим Этем Атнур.

По его словам, ежегодно 24 апреля армянское лобби и его сторонники обвиняют Османское государство в так называемом “геноциде армян”, но турецкая сторона доказывает, что эти обвинения не имеют научной основы, исходят из антитурецких политически мотивированных подходов.

"На самом деле, главным образом армяне, а также греки и другие немусульмане, в сговоре с оккупационными силами подняли мятеж против Османской империи, совершили варварство, нанесли ущерб телеграфным линиям, транспортной инфраструктуре, организовали заговоры против государства. Из них 670 были задержаны, 250 - арестованы и наказаны, некоторые из задержанных впоследствии даже были оправданы. Однако после оккупации Вана и массового геноцида там мусульман, 27 мая 1915 года было принято решение об их депортации", - сказал И.Атнур.

Профессор подчеркнул, что данный шаг был предпринят с учетом государственной безопасности. Он уточнил, что негативные случаи, произошедшие в процессе депортации, были предотвращены, а те, кто это сделал, наказаны.

"Тем не менее, были депортированы не все армяне, в государственных структурах на высокопоставленных постах было много лиц армянского происхождения. Другими словами, обвинения против Османского государства в геноциде не имеют никаких оснований и не опираются на исторические факты", - сказал историк.

Он также особо отметил важность деятельности турецкой диаспоры в направлении донесения правды об этих событиях до мировой общественности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin müəllimi: “Erməni soyqırımı” yalnız antitürk siyasəti üçün istifadə olunan mexanizmdir”

Самое читаемое

Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
17 апреля 2023 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi