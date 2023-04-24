Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики

Дата 24 апреля фактически означает искажение истории турецко-армянских отношений. "Армянский геноцид", вытекающие из него ложные обвинения являются всего лишь инструментом антитурецкой политики.
Об этом местному бюро
По его словам, ежегодно 24 апреля армянское лобби и его сторонники обвиняют Османское государство в так называемом “геноциде армян”, но турецкая сторона доказывает, что эти обвинения не имеют научной основы, исходят из антитурецких политически мотивированных подходов.
"На самом деле, главным образом армяне, а также греки и другие немусульмане, в сговоре с оккупационными силами подняли мятеж против Османской империи, совершили варварство, нанесли ущерб телеграфным линиям, транспортной инфраструктуре, организовали заговоры против государства. Из них 670 были задержаны, 250 - арестованы и наказаны, некоторые из задержанных впоследствии даже были оправданы. Однако после оккупации Вана и массового геноцида там мусульман, 27 мая 1915 года было принято решение об их депортации", - сказал И.Атнур.
Профессор подчеркнул, что данный шаг был предпринят с учетом государственной безопасности. Он уточнил, что негативные случаи, произошедшие в процессе депортации, были предотвращены, а те, кто это сделал, наказаны.
"Тем не менее, были депортированы не все армяне, в государственных структурах на высокопоставленных постах было много лиц армянского происхождения. Другими словами, обвинения против Османского государства в геноциде не имеют никаких оснований и не опираются на исторические факты", - сказал историк.
Он также особо отметил важность деятельности турецкой диаспоры в направлении донесения правды об этих событиях до мировой общественности.