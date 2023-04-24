Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики

Дата 24 апреля фактически означает искажение истории турецко-армянских отношений. "Армянский геноцид", вытекающие из него ложные обвинения являются всего лишь инструментом антитурецкой политики.

Дата 24 апреля фактически означает искажение истории турецко-армянских отношений. "Армянский геноцид", вытекающие из него ложные обвинения являются всего лишь инструментом антитурецкой политики.

Об этом местному бюро Report сказал заведующий кафедрой истории военного факультета Турецкого университета национальной обороны, профессор азербайджанского происхождения Ибрагим Этем Атнур.

По его словам, ежегодно 24 апреля армянское лобби и его сторонники обвиняют Османское государство в так называемом “геноциде армян”, но турецкая сторона доказывает, что эти обвинения не имеют научной основы, исходят из антитурецких политически мотивированных подходов.

"На самом деле, главным образом армяне, а также греки и другие немусульмане, в сговоре с оккупационными силами подняли мятеж против Османской империи, совершили варварство, нанесли ущерб телеграфным линиям, транспортной инфраструктуре, организовали заговоры против государства. Из них 670 были задержаны, 250 - арестованы и наказаны, некоторые из задержанных впоследствии даже были оправданы. Однако после оккупации Вана и массового геноцида там мусульман, 27 мая 1915 года было принято решение об их депортации", - сказал И.Атнур.

Профессор подчеркнул, что данный шаг был предпринят с учетом государственной безопасности. Он уточнил, что негативные случаи, произошедшие в процессе депортации, были предотвращены, а те, кто это сделал, наказаны.

"Тем не менее, были депортированы не все армяне, в государственных структурах на высокопоставленных постах было много лиц армянского происхождения. Другими словами, обвинения против Османского государства в геноциде не имеют никаких оснований и не опираются на исторические факты", - сказал историк.

Он также особо отметил важность деятельности турецкой диаспоры в направлении донесения правды об этих событиях до мировой общественности.