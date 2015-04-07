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    ​Турецкий суд оправдал 62 военнослужащих

    Власти пересмотрели дела подследственных и не нашли достаточных оснований для обвинения

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Стамбула оправдал 62 обвиняемых. Как отмечает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они обвиняются в подготовке государственного переворота 2003 года против тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. 

    Власти пересмотрели дела подследственных и не нашли достаточных оснований для обвинения.

    31 марта суд, сославшись на недостаточность доказательств, признал невиновными 236 человек, среди которых бывшие высокопоставленные военные и политики.

    Отметим, уголовное дело против данных лиц было возбуждено в сентябре 2012 года. Всего по делу проходили 365 человек. Среди них были и генералы Вооруженных сил Турции. Все проходящие по этому делу лица признаны невиновными.

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