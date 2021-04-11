Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал в зоне проведения операции "Источник мира" трех террористов YPG (сирийское крыло PKK).
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В ведомстве отметили, что террористы предприняли попытку проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" и открыли огонь по районам, расположенным в этой зоне.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.