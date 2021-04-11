О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии

Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии Спецназ Турции нейтрализовал в зоне проведения операции "Источник мира" трех террористов YPG (сирийское крыло PKK)
В регионе
11 апреля 2021 г. 04:51
Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал в зоне проведения операции "Источник мира" трех террористов YPG (сирийское крыло PKK).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что террористы предприняли попытку проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" и открыли огонь по районам, расположенным в этой зоне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə xüsusi təyinatlıları Suriyada terrorçuları zərərsizləşdirdi

Новости партнеров

Самое важное

Эркан Озорал награжден орденом Достлуг
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг"
10 апреля 2021 г. 12:10
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
10 апреля 2021 г. 10:39
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
9 апреля 2021 г. 19:34
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
9 апреля 2021 г. 16:43
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
9 апреля 2021 г. 16:02
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
Председатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
ФотоПредседатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
9 апреля 2021 г. 11:24
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
9 апреля 2021 г. 10:45
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
8 апреля 2021 г. 16:57
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi