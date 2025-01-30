Турецкий спецназ ликвидировал 12 убежищ и позиций РКК в горной местности

Турецкий спецназ в ходе антитеррористической операции ликвидировал 12 убежищ и позиций террористов, расположенных в пещерах в горной местности.

Турецкий спецназ в ходе антитеррористической операции ликвидировал 12 убежищ и позиций террористов РКК, расположенных в пещерах в горной местности.

Как сообщает Report, информацией поделился министр внутренних дел Турции Али Йерликая на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, операция проводилась под координацией Управления по борьбе с терроризмом и разведки жандармерии. В ходе операции использовались БПЛА и вертолеты АТАК.

Силами безопасности были изъяты множество оружия и боеприпасов, а также взрывчатки и дроны.