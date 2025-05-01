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Турецкий профессор: ОТГ должна выработать стратегию против негативной политики ЕС

Турецкий профессор: ОТГ должна выработать стратегию против негативной политики ЕС Совет старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) на своем 17-м заседании должен выработать правильную стратегию в ответ на негативную политику, которую Европейский союз ведет против ОТГ.
В регионе
1 мая 2025 г. 08:52
Турецкий профессор: ОТГ должна выработать стратегию против негативной политики ЕС

Совет старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) на своем 17-м заседании должен выработать правильную стратегию в ответ на негативную политику, которую Европейский союз ведет против ОТГ.

Об этом Турецкому бюро Report заявил профессор экономики Стамбульского технического университета Йылдыз, Джемаль Зехир, оценивая предстоящее заседание Совета старейшин ОТГ, которое пройдет в городе Никосия Турецкой Республики Северного Кипра.

Политик выразил ожидание, что на повестке дня встречи, которая состоится сегодня и завтра, будут обсуждения по вопросу открытия дипломатических представительств Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в Южном Кипре:

"Поскольку такой шаг рассматривается как часть политики объединений вроде ЕС, стремящихся представить Турцию как оккупанта на Кипре. Это также является результатом попыток внести раскол в Организацию тюркских государств. Именно поэтому важно, чтобы входящие в состав ОТГ страны обозначили свои позиции по данному вопросу. Я полагаю, что Совет старейшин организации выработает соответствующую линию поведения в связи со сложившейся ситуацией".

Джемаль Зехир также поделился ожиданиями в отношении участников встречи от имени Турции:

"Уверен, что они будут мотивировать другие страны-члены активнее защищать права Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме того, позиция Азербайджана по данному вопросу будет крайне значимой и окажет серьезное влияние на процесс".

Политик не исключил, что на встрече также поднимется вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра:

"Турция уже служит примером в этом направлении. В то же время решительная и заслуживающая уважения позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении нашего отечества также является образцовой".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: TDT Aİ-nin mənfi siyasətinə qarşı strategiya müəyyənləşdirməlidir

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