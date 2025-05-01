Турецкий профессор: ОТГ должна выработать стратегию против негативной политики ЕС

Совет старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) на своем 17-м заседании должен выработать правильную стратегию в ответ на негативную политику, которую Европейский союз ведет против ОТГ.
Об этом Турецкому бюро
Политик выразил ожидание, что на повестке дня встречи, которая состоится сегодня и завтра, будут обсуждения по вопросу открытия дипломатических представительств Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в Южном Кипре:
"Поскольку такой шаг рассматривается как часть политики объединений вроде ЕС, стремящихся представить Турцию как оккупанта на Кипре. Это также является результатом попыток внести раскол в Организацию тюркских государств. Именно поэтому важно, чтобы входящие в состав ОТГ страны обозначили свои позиции по данному вопросу. Я полагаю, что Совет старейшин организации выработает соответствующую линию поведения в связи со сложившейся ситуацией".
Джемаль Зехир также поделился ожиданиями в отношении участников встречи от имени Турции:
"Уверен, что они будут мотивировать другие страны-члены активнее защищать права Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме того, позиция Азербайджана по данному вопросу будет крайне значимой и окажет серьезное влияние на процесс".
Политик не исключил, что на встрече также поднимется вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра:
"Турция уже служит примером в этом направлении. В то же время решительная и заслуживающая уважения позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении нашего отечества также является образцовой".