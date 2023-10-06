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Турецкий профессор: Азербайджан ведет справедливую борьбу

Турецкий профессор: Азербайджан ведет справедливую борьбу Азербайджан не проводит этнические чистки в регионе, он ведет справедливую борьбу.
В регионе
6 октября 2023 г. 18:19
Турецкий профессор: Азербайджан ведет справедливую борьбу

Азербайджан не проводит этнические чистки в регионе, он ведет справедливую борьбу.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал глава Центра прикладных и научных исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Анкары профессор Али Мертан Дюндар.

Он отметил, что азербайджанские, турецкие и российские наблюдатели подтвердили, что фактов насилия не зафиксировано: "Об этом же говорили сами армяне, покидающие регион. Кроме того, побывавшие в регионе представители ООН пришли к выводу, что проблем в регионе нет. Мы живем в эпоху современных технологий и каких-либо доказательств негативных случаев на сегодня не представлено, одни только необоснованные утверждения", - подчеркнул профессор.

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Версия на английском языке Turkish professor: Azerbaijan is carrying out a fair struggle in the region, not an ethnic cleansing
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: “Azərbaycan bölgədə etnik təmizləmə deyil, haqlı mübarizə aparır”

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