Турецкий профессор: Азербайджан ведет справедливую борьбу

Азербайджан не проводит этнические чистки в регионе, он ведет справедливую борьбу.

Азербайджан не проводит этнические чистки в регионе, он ведет справедливую борьбу.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал глава Центра прикладных и научных исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Анкары профессор Али Мертан Дюндар.

Он отметил, что азербайджанские, турецкие и российские наблюдатели подтвердили, что фактов насилия не зафиксировано: "Об этом же говорили сами армяне, покидающие регион. Кроме того, побывавшие в регионе представители ООН пришли к выводу, что проблем в регионе нет. Мы живем в эпоху современных технологий и каких-либо доказательств негативных случаев на сегодня не представлено, одни только необоснованные утверждения", - подчеркнул профессор.