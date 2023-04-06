Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды

Введенная в Турции Партией справедливости и развития (AK Parti) система "строительство-эксплуатация-передача" (Build–operate–transfer - BOT) прекрасно работает. Реализуемые в рамках этой системы проекты приносят государству сотни миллиардов долларов.

Введенная в Турции Партией справедливости и развития (AK Parti) система "строительство-эксплуатация-передача" (Build–operate–transfer - BOT) прекрасно работает. Реализуемые в рамках этой системы проекты приносят государству сотни миллиардов долларов.

Об этом анкарскому бюро Report заявил редактор турецкой газеты Yeni Akit, политолог Мухаммет Кутлу.

По его словам, проект BOT правящей партии АК Parti можно считать лучшим в истории правящих партий Турции: "Данная система, внедренная в первые годы правления партии AK parti, запомнится как успешный проект в истории. Благодаря этой системе государство освободилось от бремени и получило еще больший стимул для служения народу".

M.Кутлу отметил, что этот проект турецкого правительства успешно продвигается, не обращая внимания на критику оппозиции: "Эта система делает оппозиционные партии неспособными противостоять правительству. Те, кто в оппозиции, говорят: "У страны столько внешних и внутренних долгов, как они будут работать?" Однако, авторы этих слов уже стали свидетелями успешных мега проектов на десятки миллиардов долларов".

Ссылаясь на министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу, политолог подчеркнул, что турецкая модель государственно-частного партнерства применяется в 134 странах:

"Как сказал министр, потребность в инвестициях в инфраструктуру в глобальном масштабе достигнет 94 триллионов долларов к 2040 году. По этой причине за последние 30 лет наблюдается серьезный интерес к турецкой модели государственно-частного партнерства. Она применяется в 134 странах мира в различных секторах. Модель особенно привлекательна в плане транспортных проектов, в частности аэропортов. В этом отношении Турция является третьей страной с лучшим результатом в Европе после Англии и Франции. Действительно, АК Parti останется в памяти нашей политической истории как правительство, успешно внедрившее систему "строительство-эксплуатация-передача". А оппозиционные партии запомнятся своей неспособностью понять эту систему".