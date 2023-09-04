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Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других

Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других Оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией активно развивается и приобретает все большее стратегическое значение, способствуя укреплению безопасности и обеспечению стабильности в регионе.
В регионе
4 сентября 2023 г. 16:11
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других

Оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией активно развивается, и, как в других сферах, уже вышло на уровень союзничества, способствуя укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Об этом Report заявил турецкий политолог Энгин Озер.

Озер отметил, что существующий формат союзнических отношений между Турцией и Азербайджаном может стать образцом для других стран, заинтересованных в укреплении своей обороноспособности.

Эксперт напомнил, что в ходе недавней встречи министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Яшара Гюлера в Анкаре были обсуждены многие аспекты оборонного сотрудничества между двумя странами. "Главы ведомств, в том числе, обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе в области производства БПЛА", - сказал он.

По словам Озера, Азербайджан как крупное государство, граничащее со многими странами, нуждается в большом количестве ударных и разведывательных БПЛА.

"В настоящее время Азербайджан имеет в своем арсенале турецкие БПЛА, которые использует для обеспечения охраны границ, в частности, в приграничной с Арменией зоне", - сказал Озер.

Политолог отметил, что Турция продолжает разработку собственного боевого самолета пятого поколения KAAN. Озер не исключил возможность привлечения Азербайджана к дальнейшей реализации этого проекта, а также вертолетов для оборонных нужд.

"Азербайджан и Турция продолжают развивать сотрудничество в сфере обороны благодаря обмену опытом между военнослужащими двух стран", - подытожил эксперт.

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Версия на английском языке Turkish political scientist: Defense co-op between Baku, Ankara can become model for others
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli politoloq: "Bakı ilə Ankara arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq nümunədir”

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