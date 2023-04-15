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Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны

Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю 100-летней Турецкой Республики.
В регионе
15 апреля 2023 г. 14:10
Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны

Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю 100-летней Турецкой Республики.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал член Комиссии по безопасности и внешней политике Администрации президента Турции, политик Исмаил Сафи.

Он отметил, что, будучи одним из основателей правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), он принимал активное участие в деятельности организации: "После прихода к власти Партии справедливости и развития мы можем видеть значительные инвестиции в экономику страны, инфраструктуру, оборонную промышленность. Если до 2001 года протяженность современных дорог в Турции составляла всего 3 тысячи километров, то в настоящее время построено более 21 тысячи километров современных автомобильных дорог. Построены сотни современных тоннелей, метро, железных дорог, аэропортов".

По словам политика, значительные инвестиции были сделаны и в сектор оборонной промышленности: "Несмотря на то, что Турция является верным союзником НАТО, со временем мы стали замечать, что наши друзья по альянсу пытаются препятствовать нашему развитию в сфере безопасности и обороны. Поэтому в оборонной промышленности около 70 процентов внимания уделяется отечественному производству, которое охватывает производство авиадвигателей, танков, ракет, беспилотных летательных аппаратов, судового двигателя. В частности, в производстве беспилотных летательных аппаратов мы добились большого прогресса. Сегодня БПЛА производства Baykar и Турецкой авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) признаются во всем мире. Азербайджан также увидел огромную пользу этих аппаратов. Не только наши друзья на Ближнем и Среднем Востоке, но и страны Европы импортируют оборонную продукцию Турции".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli siyasətçi: “Son 21 il ölkəmizin tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq”

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