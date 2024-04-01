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Турецкий оппозиционный политик погиб во время празднования победы партии

Турецкий оппозиционный политик погиб во время празднования победы партии Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза погиб при обрушении балкона во время бурных празднований победы партии.
В регионе
1 апреля 2024 г. 21:55
Турецкий оппозиционный политик погиб во время празднования победы партии

Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза погиб при обрушении балкона во время бурных празднований победы партии.

Как передает Report, об этом сообщает IHA, ссылаясь на сообщение партии.

Инцидент произошел в районе Тавас провинции Денизли.

Агентство уточняет, что балкон, на котором праздновался успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Вместе с Палазом были госпитализированы еще восемь человек, спасти чиновника не удалось.

По итогам подсчетов с 99,9% участков CHP получает руководство над 35 городами.

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