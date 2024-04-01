Турецкий оппозиционный политик погиб во время празднования победы партии

Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза погиб при обрушении балкона во время бурных празднований победы партии.
Как передает Report, об этом сообщает IHA, ссылаясь на сообщение партии.
Инцидент произошел в районе Тавас провинции Денизли.
Агентство уточняет, что балкон, на котором праздновался успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Вместе с Палазом были госпитализированы еще восемь человек, спасти чиновника не удалось.
По итогам подсчетов с 99,9% участков CHP получает руководство над 35 городами.