Турецкий омбудсмен: Рассчитываем на открытие гумкоридора между РФ и Украиной

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Так называемый "коридор воссоединения" будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Так называемый "коридор воссоединения" будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

"После "зернового коридора" у нас есть намерение оказать содействие открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - сказал он.

Малкоч надеется, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.

Отметим, что с 12 по 14 января в Турции пройдет большой форум, организуемый турецким омбудсменом с участием уполномоченных по правам человека из разных стран. В рамках форума уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в ночь на среду встречу в Анкаре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в рамках достигнутых ранее договоренностей, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец.