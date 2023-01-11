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Турецкий омбудсмен: Рассчитываем на открытие гумкоридора между РФ и Украиной

Турецкий омбудсмен: Рассчитываем на открытие гумкоридора между РФ и Украиной Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Так называемый "коридор воссоединения" будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.
В регионе
11 января 2023 г. 11:16
Турецкий омбудсмен: Рассчитываем на открытие гумкоридора между РФ и Украиной

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Так называемый "коридор воссоединения" будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

"После "зернового коридора" у нас есть намерение оказать содействие открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - сказал он.

Малкоч надеется, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.

Отметим, что с 12 по 14 января в Турции пройдет большой форум, организуемый турецким омбудсменом с участием уполномоченных по правам человека из разных стран. В рамках форума уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в ночь на среду встречу в Анкаре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в рамках достигнутых ранее договоренностей, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец.

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Версия на английском языке Turkish ombudsman: Ankara hopes for opening of humanitarian corridor between Russia and Ukraine

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