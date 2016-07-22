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    Турецкий офицер застрелился, потому что не смог предотвратить попытку госпереворота

    Об этом говорится в сообщении администрации провинции Cиирт

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Подполковник ВС Турции Левент Ондер покончил жизнь самоубийством в провинции Сиирт на юго-востоке страны, виня себя в том, что не смог предотвратить попытку госпереворота. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении администрации провинции Cиирт.

    "Заместитель командира 3-й бригады спецназа подполковник Левент Ондер застрелился после попытки переворота и последующих событий. Он винил себя за то, что не смог предотвратить планы террористов", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что ранее подполковник дал показания в прокуратуре по делу о попытке переворота, по которому он проходил как свидетель.

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