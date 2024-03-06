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Турецкий нефтяной терминал прекратил прием российской нефти

Турецкий нефтяной терминал прекратил прием российской нефти Один из средних по размеру нефтяных терминалов Турции на Средиземном море — терминал Дортиол — больше не будет принимать российские нефтяные грузы после рекордных объемов импорта в прошлом году.
В регионе
6 марта 2024 г. 21:07
Турецкий нефтяной терминал прекратил прием российской нефти

Один из средних по размеру нефтяных терминалов Турции на Средиземном море - терминал Дортиол - больше не будет принимать российские нефтяные грузы после рекордных объемов импорта в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это решение связано с усилением санкционного давления со стороны США.

Компания Global Terminal Services (GTS), оператор терминала в провинции Хатай на юго-востоке Турции, заявила, что проинформировала клиентов об отказе от приема любой российской продукции.

"GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью и соответственно уведомила клиентов в конце февраля 2024 года, что даже если это не нарушает законы, правила или санкции, она не будет принимать продукцию российского происхождения или грузы, отправленные из российских портов, как дополнительную меру к действующим санкционным правилам", - сказали изданию в компании.

По ее данным, все предыдущие операции полностью соответствовали существующим санкциям, включая ценовой потолок G7 на российскую нефть. GTS добавила, что новый подход станет дополнительной мерой "для исключения эффектов деятельности, выходящей за рамки контроля компании, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций".

Угроза США ввести санкции против финансовых фирм, ведущих бизнес с Россией, уже охладила турецко-российскую торговлю и нарушила некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт, пишет агентство.

По данным Kpler, в 2023 году терминал Дортиол принял 11,74 млн баррелей российской нефти и топлива, став 7-м крупнейшим импортным терминалом Турции. Его импорт из России вырос примерно в 7 раз по сравнению с 2021 годом.

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