Турецкий министр заявил о почти 1 500 пожарах, зафиксированных в стране с начала лета

В Турции с 1 июня было ликвидировано 1 459 пожаров.

В Турции с 1 июня было ликвидировано 1 459 пожаров.

Как сообщает Report , об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, прибывший в Измир на фоне бушующих в регионе пожаров.

По его словам, в Измире, Айдыне, Денизли и Манисе произошло девять крупных лесных пожаров.

Он отметил, что в Измире в связи с пожаром эвакуированы четыре села и два квартала: "Пожарные, используя относительное затишье ночи, продолжат борьбу с пожарами до утра. При необходимости мы также эвакуируем те населенные пункты, которые нужно будет освободить. Во время пожара три гражданина отравились дымом, их жизни ничто не угрожает".

Юмаклы призвал граждан не разжигать костры на открытых местностях и соблюдать правила безопасности.