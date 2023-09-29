Турецкий министр выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report , глава ведомства поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Да здравствует Тюркский мир! Да здравствуют Азербайджан, наша Турцию. Этими цитатами мы будем чтить память храброй Ганиры Пашаевой, которая всегда боролась за Тюркский мир.

Да упокоит Всевышний ее душу. Как одна нация, два государства, выражаю соболезнования нашему народу", - написал И.Юмаклы.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы (ЦКБ), где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение ЦКБ 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.