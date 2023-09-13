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Турецкий министр: "Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором"

Турецкий министр: "Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором" «Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором»
В регионе
13 сентября 2023 г. 12:09
Турецкий министр: Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором

"Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором"

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время своего выступления на Форуме по мультимодальным перевозкам и логистике, организованный совместно с железнодорожными администрациями государств-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) и частными структурами.

По его словам, это напрямую связано с процессом нормализации на Южном Кавказе: "Мы находимся в постоянном контакте с Азербайджаном. Открытие Зангезурского коридора внесет важный вклад в развитие ОТГ".

Отметим, что 13-14 сентября в Стамбуле пройдет Форум по мультимодальным перевозкам и логистике, организованный совместно с железнодорожными администрациями государств-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) и частными структурами.

Мероприятие направлено на развитие сотрудничества, укрепление партнерских связей, повышение эффективности, устойчивости и прочности глобальных цепочек поставок с особым акцентом на развитие мультимодальных транспортных маршрутов по Среднему и Южному коридорам.

Цель форума - предоставление платформы для конструктивных дискуссий, обмена знаниями и совместных инициатив по развитию мультимодальных транспортных маршрутов.

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Версия на английском языке Turkish Minister: New opportunities have arisen in connection with Zangazur Corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yeni fürsətlər yaranıb”

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