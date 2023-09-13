Турецкий министр: "Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором"

«Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором»

"Возникли новые возможности, связанные с Зангезурским коридором"

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время своего выступления на Форуме по мультимодальным перевозкам и логистике, организованный совместно с железнодорожными администрациями государств-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) и частными структурами.

По его словам, это напрямую связано с процессом нормализации на Южном Кавказе: "Мы находимся в постоянном контакте с Азербайджаном. Открытие Зангезурского коридора внесет важный вклад в развитие ОТГ".

Отметим, что 13-14 сентября в Стамбуле пройдет Форум по мультимодальным перевозкам и логистике, организованный совместно с железнодорожными администрациями государств-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) и частными структурами.

Мероприятие направлено на развитие сотрудничества, укрепление партнерских связей, повышение эффективности, устойчивости и прочности глобальных цепочек поставок с особым акцентом на развитие мультимодальных транспортных маршрутов по Среднему и Южному коридорам.

Цель форума - предоставление платформы для конструктивных дискуссий, обмена знаниями и совместных инициатив по развитию мультимодальных транспортных маршрутов.