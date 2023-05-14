Турецкий министр: Сегодня народ примет решение ради нашего будущего

Сегодня наш народ примет решение ради наших детей, наших семей, нашего будущего. Я желаю, чтобы это решение пошло нам на пользу.

"Сегодня наш народ примет решение ради наших детей, наших семей, нашего будущего. Я желаю, чтобы это решение пошло нам на пользу".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр юстиции Турции Бекир Боздаг после голосования на президентских и парламентских выборах в Шанлыурфе.

Он выразил уверенность, что выборы в стране пройдут в условиях демократии: “Наш народ проявит свою волю. Желаю, чтобы результаты выборов были хорошими для Шанлыурфы, Турции и нашей нации”.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.