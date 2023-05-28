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Турецкий министр: Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая 

Турецкий министр: Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая  ”Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая".
В регионе
28 мая 2023 г. 15:45
Турецкий министр: Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая 

”Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу после голосования во втором туре президентских выборов.

Он выразил надежду на успешный исход выборов: “Активность избирателей растет. Это проявление демократии”.

Министр призвал всех избирателей принять участие в голосовании.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.

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Версия на английском языке Turkish minister: 'Today we will complete what we started on May 14'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Mayın 14-də yarımçıq qalan işi bu gün tamamlayacağıq”

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