Турецкий министр: Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая 

”Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая".
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу после голосования во втором туре президентских выборов.
Он выразил надежду на успешный исход выборов: “Активность избирателей растет. Это проявление демократии”.
Министр призвал всех избирателей принять участие в голосовании.
Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.
В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.
Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.