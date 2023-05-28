Турецкий министр: Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая

”Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая".

”Сегодня мы завершим то, что начали 14 мая".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу после голосования во втором туре президентских выборов.

Он выразил надежду на успешный исход выборов: “Активность избирателей растет. Это проявление демократии”.

Министр призвал всех избирателей принять участие в голосовании.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.