 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкий министр сделал заявление по поводу перехода террористки в Сирию

    Мовлуд Чавушоглу: Очень жаль, что в мире нет устойчивости в вопросе борьбы с терроризмом

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу отметил о подтверждении факта относительно перехода через территорию Турции в Сирию супруги Амеди Колибани Хайят Колибани, участвовавшей при нападении на супермаркет во Франции.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, министр отметил, что 2 января женщина приехала из Мадрида в Турцию и расположилась в отеле. 8 января она уехала в Сирию.

    "Очень жаль, что в мире нет устойчивости в вопросе борьбы с терроризмом", - заявил М.Чавушоглу, касаясь происшедшего в Европе теракта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi