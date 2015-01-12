Турецкий министр сделал заявление по поводу перехода террористки в Сирию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу отметил о подтверждении факта относительно перехода через территорию Турции в Сирию супруги Амеди Колибани Хайят Колибани, участвовавшей при нападении на супермаркет во Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, министр отметил, что 2 января женщина приехала из Мадрида в Турцию и расположилась в отеле. 8 января она уехала в Сирию.

"Очень жаль, что в мире нет устойчивости в вопросе борьбы с терроризмом", - заявил М.Чавушоглу, касаясь происшедшего в Европе теракта.