Турецкий министр: Реализация Зангезурского коридора будет важным шагом для стран Среднего коридора

"Я считаю, что реализация проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, будет важным шагом для всех стран Среднего коридора".

Реализация проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, будет важным шагом для всех стран Среднего коридора.

Как передает Report , об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Проект железной дороги Карс - Нахчыван, соединит всю Европу через Нахчыван с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Пакистаном", - подчеркнул А.Уралоглу.

Министр отметил, по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс из Турции во многие точки Европы, включая Болгарию, Венгрию, Германию, Австрию, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, Сербию и Францию на Западе, Иран, Афганистан и Пакистан на Востоке, Россию на Cевере, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан и Китай, следуют грузовые составы: "Сейчас мы поставили перед собой цель реализовать две новые международные линии - проекты "Путь развития" (обеспечит выход Турции к Персидскому заливу через территорию Ирака - ред.) и Зангезурский коридор".

Глава Минтранса также сказал, что в Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана начался новый этап развития в железнодорожной сфере. Он добавил, что протяженность железнодорожной сети в стране достигла 14 тыс. километров.

Абдулкадир Уралоглу ранее заявил, что Азербайджан продолжает работы по Зангезурскому коридору, и турецкая сторона в ближайшее время приступит к строительству участка на своей территории.