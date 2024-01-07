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Турецкий министр: Проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году

Турецкий министр: Проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу выразил надежду на завершение работ по реализации Зангезурского коридора к 2028 году.
В регионе
7 января 2024 г. 10:51
Турецкий министр: Проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу выразил надежду на завершение работ по реализации Зангезурского коридора к 2028 году.

Как сообщает Report, об этом Уралоглу рассказал в интервью Tvnet.

Уралоглу напомнил, что Зангезурский коридор является важным проектом для Турции, так как обеспечит стране прямое сухопутное сообщение со странами тюркского мира.

Министр подчеркнул, что в последнее время из Армении также поступают позитивные месседжи касательно участия в данном проекте.

"43-километровый участок маршрута проходит по территории Армении. Они в свою очередь должны завершить процессы связанные с планированием и тендерами", - сказал он.

Уралоглу подчеркнул, что Иран также заинтересован в участии в проекте Зангезурского коридора: "Турция продолжает переговоры с Ираном. Зангезурский коридор важен для Турции. Мы можем помочь Ирану присоединиться к данному проекту", - сказал он.

Министр напомнил, что Турция продолжает работы по строительству соответствующей инфраструктуры на 224-километровом участке маршрута, проходящем по ее территории. "Работы планируется завершить в ближайшие пять лет. Таким образом, проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году".

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Версия на английском языке Turkish minister: Zangazur corridor can be realized in 2028, Armenia also gives positive signals
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizi 2028-ci ildə reallaşa bilər, Ermənistandan da müsbət siqnallar var"

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