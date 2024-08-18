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Турецкий министр поблагодарил Азербайджан за поддержку в борьбе с лесными пожарами

Турецкий министр поблагодарил Азербайджан за поддержку в борьбе с лесными пожарами Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выразил благодарность Азербайджану за поддержку в борьбе с лесными пожарами, которые бушуют в стране уже трое суток.
В регионе
18 августа 2024 г. 14:25
Турецкий министр поблагодарил Азербайджан за поддержку в борьбе с лесными пожарами

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выразил благодарность Азербайджану за поддержку в борьбе с лесными пожарами, которые бушуют в стране уже трое суток.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил в беседе с журналистами на месте пожара.

"Хочу выразить благодарность народу Азербайджана. Они, направив самолет для борьбы с пожарами, показали, что находятся рядом. Мы показали миру, что такое "одна нация, два государства", - подчеркнул министр.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, уже достиг Турции.

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