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Турецкий министр: Победа Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор

Турецкий министр: Победа Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор "Победа брата и друга Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор".
В регионе
20 августа 2023 г. 13:37
Турецкий министр: Победа Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор

"Победа брата и друга Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Надеюсь, когда этот коридор будет открыт и наши торговые и культурные отношения станут ближе. Игдыр увидит первые преимущества этого коридора, который станет отправной точкой в ​​нашей стране. Он должен быть главным городом в сельском и лесном хозяйстве. Мы верим в это", - подчеркнул Ибрагим Юмаклы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın Qarabağda qələbəsi Zəngəzur dəhlizini açmaq imkanı verdi”

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