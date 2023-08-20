Турецкий министр: Победа Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор

"Победа брата и друга Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор".

"Победа брата и друга Азербайджана в Карабахе дала нам возможность в будущем открыть Зангезурский коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Надеюсь, когда этот коридор будет открыт и наши торговые и культурные отношения станут ближе. Игдыр увидит первые преимущества этого коридора, который станет отправной точкой в ​​нашей стране. Он должен быть главным городом в сельском и лесном хозяйстве. Мы верим в это", - подчеркнул Ибрагим Юмаклы.