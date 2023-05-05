Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны

Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни одной стране, наоборот, содействует региональному сотрудничеству, стабильности и развитию.

Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни одной стране, наоборот, содействует региональному сотрудничеству, стабильности и развитию.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара "Кавказский регион: уникальная возможность для мира и стабильности", опубликованной на TRT World.

Он напомнил, что официальный Ереван принял открытие коммуникаций на основе трехстороннего документа, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении. По его словам, открытие Зангезурского коридора станет важным шагом в направлении обеспечения мира и сотрудничества между двумя странами.

"Полная нормализация отношений между Арменией и ее соседями – Азербайджаном и Турцией, создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона, и, надеюсь, оставив позади историческую вражду, проложит путь к прочной дружбе и сотрудничеству", - добавил Х.Акар.