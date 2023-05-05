О нас

Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны

Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни одной стране, наоборот, содействует региональному сотрудничеству, стабильности и развитию.
В регионе
5 мая 2023 г. 14:26
Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны

Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни одной стране, наоборот, содействует региональному сотрудничеству, стабильности и развитию.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара "Кавказский регион: уникальная возможность для мира и стабильности", опубликованной на TRT World.

Он напомнил, что официальный Ереван принял открытие коммуникаций на основе трехстороннего документа, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении. По его словам, открытие Зангезурского коридора станет важным шагом в направлении обеспечения мира и сотрудничества между двумя странами.

"Полная нормализация отношений между Арменией и ее соседями – Азербайджаном и Турцией, создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона, и, надеюсь, оставив позади историческую вражду, проложит путь к прочной дружбе и сотрудничеству", - добавил Х.Акар.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish minister of national defense: 'Zangezur corridor is not a threat to any other country'
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Zəngəzur dəhlizinin açılması heç bir ölkə üçün təhlükə yaratmır"

Самое важное

 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi