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Турецкий министр: Некоторые страны заинтересованы в закупке TCG Anadolu

Турецкий министр: Некоторые страны заинтересованы в закупке TCG Anadolu Некоторые страны выразили желание закупить у Турции отечественный десантный корабль TCG Anadolu.
В регионе
22 апреля 2023 г. 13:33
Турецкий министр: Некоторые страны заинтересованы в закупке TCG Anadolu

Некоторые страны выразили желание закупить у Турции отечественный десантный корабль TCG Anadolu.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По словам министра, TCG Anadolu положил начало новому этапу в оборонной промышленности страны: "БПЛА могут легко садиться и взлетать с корабля. Такой возможности нет ни в одной другой стране мира. Мы можем добиться серьезных успехов в международных операциях в Восточном Средиземноморье, Эгейском море".

Отметим, что производство десантного корабля TCG Anadolu началось в 2016 году. Корабль был спущен на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года начались его испытания.

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Версия на английском языке Turkish minister: Some countries interested in purchasing TCG Anadolu
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Başqa ölkələr “TCG Anadolu” desant gəmisi ilə maraqlanırlar”

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