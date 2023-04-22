Турецкий министр: Некоторые страны заинтересованы в закупке TCG Anadolu

Некоторые страны выразили желание закупить у Турции отечественный десантный корабль TCG Anadolu.

Некоторые страны выразили желание закупить у Турции отечественный десантный корабль TCG Anadolu.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По словам министра, TCG Anadolu положил начало новому этапу в оборонной промышленности страны: "БПЛА могут легко садиться и взлетать с корабля. Такой возможности нет ни в одной другой стране мира. Мы можем добиться серьезных успехов в международных операциях в Восточном Средиземноморье, Эгейском море".

Отметим, что производство десантного корабля TCG Anadolu началось в 2016 году. Корабль был спущен на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года начались его испытания.