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Турецкий министр: Наш народ всегда принимает правильные решения

Турецкий министр: Наш народ всегда принимает правильные решения “Наш народ всегда принимает правильные решения"
В регионе
28 мая 2023 г. 15:12
Турецкий министр: Наш народ всегда принимает правильные решения

“Наш народ всегда принимает правильные решения".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк после голосования в рамках второго тура президентских выборов.

Он выразил уверенность в том, что исход выборов будет успешным: “Каждый голос важен. Поэтому я призываю всех наших граждан голосовать. Это гражданский долг”.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.

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Версия на английском языке Turkish minister: Turkish nation always makes right decisions
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Millətimiz hər zaman doğru qərar verir”

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