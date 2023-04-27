Турецкий министр: Мы должны вновь избрать Эрдогана, чтобы сохранить стабильность

Мы должны вновь избрать президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы сохранить стабильность и привлечь больше инвестиций.

Мы должны вновь избрать президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы сохранить стабильность и привлечь больше инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сказал во время выступления на церемонии введения в эксплуатацию электропоездов местного производства.

По его словам, Турция начала производить электропоезда и скоростные поезда: "Турция - одна из ведущих стран региона в транспортной сфере. Сегодня Турция в состоянии справиться со всеми трудностями. Мы вдохновляемся этим и продолжаем свою работу".

Министр отметил, что Турция – одна из стран мира, которая развивается ускоренными темпами: "Мы продолжим нашу работу под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана".