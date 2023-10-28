Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами

Азербайджанская сторона продолжает работы по реализации проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами.

Азербайджанская сторона продолжает работы по реализации проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Мы стремимся реализовать проект Зангезурского коридора для увеличения коммерческого потенциала в направлении восток-запад. Азербайджанская сторона продолжает необходимые работы со своей стороны быстрыми темпами. Работа также ведется в Нахчыванской Автономной Республике. Мы также планируем начать работы между Дилуджу, Игдыром и Карсом в конце этого или начале следующего года”, - сказал он.

Министр отметил, что коридор будет проходить либо через Армению, либо через Иран.

Уралоглу ранее заявлял, что считает реализацию проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, важным шагом для всех стран-участниц Среднего коридора.