Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами

Азербайджанская сторона продолжает работы по реализации проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами.
Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
"Мы стремимся реализовать проект Зангезурского коридора для увеличения коммерческого потенциала в направлении восток-запад. Азербайджанская сторона продолжает необходимые работы со своей стороны быстрыми темпами. Работа также ведется в Нахчыванской Автономной Республике. Мы также планируем начать работы между Дилуджу, Игдыром и Карсом в конце этого или начале следующего года”, - сказал он.
Министр отметил, что коридор будет проходить либо через Армению, либо через Иран.
Уралоглу ранее заявлял, что считает реализацию проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, важным шагом для всех стран-участниц Среднего коридора.