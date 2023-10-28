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Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами

Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами Азербайджанская сторона продолжает работы по реализации проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами.
В регионе
28 октября 2023 г. 09:22
Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами

Азербайджанская сторона продолжает работы по реализации проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Мы стремимся реализовать проект Зангезурского коридора для увеличения коммерческого потенциала в направлении восток-запад. Азербайджанская сторона продолжает необходимые работы со своей стороны быстрыми темпами. Работа также ведется в Нахчыванской Автономной Республике. Мы также планируем начать работы между Дилуджу, Игдыром и Карсом в конце этого или начале следующего года”, - сказал он.

Министр отметил, что коридор будет проходить либо через Армению, либо через Иран.

Уралоглу ранее заявлял, что считает реализацию проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, важным шагом для всех стран-участниц Среднего коридора.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi istiqamətində işləri sürətlə davam etdirir”

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