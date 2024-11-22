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Турецкий министр: Армения заинтересована в прохождении Зангезурского коридора через свою территорию

Турецкий министр: Армения заинтересована в прохождении Зангезурского коридора через свою территорию Армения заинтересована в том, чтобы Зангезурский коридор проходил через ее территорию.
В регионе
22 ноября 2024 г. 15:47
Турецкий министр: Армения заинтересована в прохождении Зангезурского коридора через свою территорию

Армения заинтересована в том, чтобы Зангезурский коридор проходил через ее территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что проведен тендер на проект железной дороги высокого стандарта Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу протяженностью 224 километра, реализация которого, предположительно, начнется в первые месяцы следующего года.

"Вопрос в том, будет ли этот маршрут проходить через Армению или Иран? Мы организовали Всемирный конгресс Международной дорожной федерации в Стамбуле. Приезжал министр транспорта Армении, мы с ним тоже говорили. Хочу сказать, что у них есть желание и воля к тому, чтобы этот маршрут проходил через их территорию. Мы будем учитывать позицию Азербайджана. С другой стороны, можно сказать, что работы по проекту продвигаются быстро", - Уралоглу.

Министр также заявил, что Зангезурский коридор напрямую свяжет Турцию с Азербайджаном и тюркским миром.

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Версия на английском языке Minister: Armenia is interested in having Zangazur corridor pass through its territory
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin öz ərazisindən keçməsində maraqlıdır

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