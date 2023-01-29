МО Турции: Анкара ждет от Швеции и Финляндии выполнения обязательств

Анкара ожидает, что Швеция и Финляндия выполнят свои обязательства по членству в НАТО.
Как сообщает
По его словам, эти страны не выполняют требования Турции:
"Они сейчас ждут, когда мы, наш парламент, согласимся на вступление в НАТО. Мы им сказали: "Если подписали, то выполняйте обязательства. Все очень просто".
Следует отметить, что согласно соглашению, подписанному в Мадриде в июне прошлого года, для того, чтобы Турция согласилась на членство Швеции и Финляндии в Альянсе, эти страны должны прекратить поддерживать террористов и передать разыскиваемых преступников Анкаре.