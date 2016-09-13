МИД Турции опубликовал отчет по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции опубликовало отчет по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, в рамках мер по борьбе с ИГИЛ 60 боевых самолетов, 1200 военных дислоцировано на территории Турции.

Кроме того, Вооруженные силы Турции с января этого года уничтожили 487 целей ИГИЛ, обезвредили 86 террористов (без учета данных операции Fırat Kalkanı). Согласно отчету, в 2014 году объем незаконного экспорта нефти сократился с 12,6 млн. до 887 тыс. литров: "Уничтожено 300 км трубопроводов, предназначенных для незаконной перекачки нефти".

По информации министерства, сейчас границы Турции охраняют 50 тыс. военных: "В рамках мер безопасности на границе с Сирией количество военных увеличено до 20 тыс., в то время как в 2014 году эта цифра была равна 12 тыс.".

С 2011-го по февраль 2016 года в страну запретили въезд 37 121 человеку. С февраля 2016 года из страны депортировано 3 128 человек, запрещен въезд 745 человек в страну.

В документе говорится, что уже построен 93-километровый участок бетонной стены протяженностью 192 км, которую планируется возвысить на турецко-сирийской границе.