Президент Турции: Проблемы на Кавказе находят свое решение

Благодаря "зерновому коридору" и содействию обмену пленными Турция вносит вклад в уменьшение масштабов продовольственного и энергетического кризисов.

Благодаря "зерновому коридору" и содействию обмену пленными Турция вносит вклад в уменьшение масштабов продовольственного и энергетического кризисов.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил 11 января во время выступления на Международной конференции омбудсменов в Анкаре.

"Владимир Путин попросил, чтобы зерно доставлялось не в богатые европейские, а в бедные страны. Я согласился с этим, и процесс был запущен. Сейчас мы хотим создания гуманитарного коридора для эвакуации раненых", - заявил президент Турции.

Р.Т. Эрдоган напомнил, что получившие ранения азербайджанские и ливийские военнослужащие также прошли лечение в Турции.

Турецкий лидер также отметил, что имеющиеся на Кавказе проблемы находят свое решение.