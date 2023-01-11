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Президент Турции: Проблемы на Кавказе находят свое решение

Президент Турции: Проблемы на Кавказе находят свое решение Благодаря "зерновому коридору" и содействию обмену пленными Турция вносит вклад в уменьшение масштабов продовольственного и энергетического кризисов.
В регионе
11 января 2023 г. 17:24
Президент Турции: Проблемы на Кавказе находят свое решение

Благодаря "зерновому коридору" и содействию обмену пленными Турция вносит вклад в уменьшение масштабов продовольственного и энергетического кризисов.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил 11 января во время выступления на Международной конференции омбудсменов в Анкаре.

"Владимир Путин попросил, чтобы зерно доставлялось не в богатые европейские, а в бедные страны. Я согласился с этим, и процесс был запущен. Сейчас мы хотим создания гуманитарного коридора для эвакуации раненых", - заявил президент Турции.

Р.Т. Эрдоган напомнил, что получившие ранения азербайджанские и ливийские военнослужащие также прошли лечение в Турции.

Турецкий лидер также отметил, что имеющиеся на Кавказе проблемы находят свое решение.

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Версия на английском языке Turkish leader: Problems in Caucasus are being solved
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: "Qafqazdakı problemlər həllini tapır"

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