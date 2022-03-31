Турецкий лидер переговорит с Путиным и Зеленским

“Я считаю, что встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле будут способствовать миру”.

“Я считаю, что встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле будут способствовать миру”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тот факт, что главы государств согласились на встречу, также показывает, насколько важен этот шаг. Мы хотим, чтобы война не приводила к большему количеству смертей, потерь. В результате нашей активной дипломатии и беспристрастной позиции мы рады провести важное обсуждение. У меня состоятся разговоры с Путиным и Зеленским. Верю, что мы сможем провести встречу на уровне президентов”, - сказал он.