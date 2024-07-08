Турецкий лидер и новый президент Ирана обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
Эрдоган поздравил Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на новом посту.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы региональной и глобальной повестки.
Турецкий лидер также выразил уверенность в том, что отношения Турции и Ирана в новом периоде продолжат развиваться во всех областях.