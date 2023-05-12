О нас

Турецкий лидер: 14 мая CHP получит достойный ответ

Турецкий лидер: 14 мая CHP получит достойный ответ 14 мая Республиканская народная партия (CHP) получит достойный ответ.
В регионе
12 мая 2023 г. 20:37
Турецкий лидер: 14 мая CHP получит достойный ответ

14 мая Республиканская народная партия (CHP) получит достойный ответ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Стамбуле.

Президент Турции сказал, что когда он прибыл на территорию проведения митинга, то увидел плакат, на котором было написано: "Мы дадим Турции то, чего она заслуживает": "Это предвыборный плакат CHP. Какая партия сейчас возглавляет муниципалитет Стамбула?! CHP. Тогда почему Стамбул завален мусором?! Этого заслуживает Стамбул?! И теперь они говорят, что дадут Турции то, чего она заслуживает".

По словам турецкого лидера, всем хорошо известно, какую работу выполнял муниципалитет Стамбула во время правления AK Parti: "Мы решили проблему питьевой воды, которая является одной из самых больших проблем Стамбула, а также многие другие вопросы. Потому что мы любим Стамбул. Поэтому на муниципальных выборах в следующем году мы должны спасти Стамбул от гнета CHP", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: “Mayın 14-də CHP layiq olduğu cavabı alacaq”

Самое важное

Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi