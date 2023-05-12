Турецкий лидер: 14 мая CHP получит достойный ответ

14 мая Республиканская народная партия (CHP) получит достойный ответ.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Стамбуле.
Президент Турции сказал, что когда он прибыл на территорию проведения митинга, то увидел плакат, на котором было написано: "Мы дадим Турции то, чего она заслуживает": "Это предвыборный плакат CHP. Какая партия сейчас возглавляет муниципалитет Стамбула?! CHP. Тогда почему Стамбул завален мусором?! Этого заслуживает Стамбул?! И теперь они говорят, что дадут Турции то, чего она заслуживает".
По словам турецкого лидера, всем хорошо известно, какую работу выполнял муниципалитет Стамбула во время правления AK Parti: "Мы решили проблему питьевой воды, которая является одной из самых больших проблем Стамбула, а также многие другие вопросы. Потому что мы любим Стамбул. Поэтому на муниципальных выборах в следующем году мы должны спасти Стамбул от гнета CHP", - отметил глава государства.