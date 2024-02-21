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Турецкий истребитель Kaan совершил первый полет

Турецкий истребитель Kaan совершил первый полет Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил свой первый полет.
В регионе
21 февраля 2024 г. 11:04
Турецкий истребитель Kaan совершил первый полет

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил свой первый полет.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, полет над Анкарой прошел успешно.

Изначально первый полет Kaan планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен в связи с необходимостью проведения ряда наземных тестов.

Kaan является первым национальным истребителем Турции, который должен создать конкуренцию американским боевым самолетам нового поколения F-35.

Россия предложила Турции сотрудничество по производству истребителей пятого поколения Kaan. Украина также выразила намерение закупать в перспективе Kaan у Турции.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией Turkish Aerospace Industries. Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство.

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Версия на английском языке Turkish fighter jet KAAN makes maiden flight
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin milli döyüş təyyarəsi "Kaan" ilk uçuşunu həyata keçirib

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