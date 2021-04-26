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Турецкий историк: Заявление Байдена о т.н "геноциде" отражает только политический взгляд на события

Турецкий историк: Заявление Байдена о т.н "геноциде" отражает только политический взгляд на события "Заявление президента США Джо Байдена о так называемом геноциде армян отражает только политический взгляд на события 1915 года
В регионе
26 апреля 2021 г. 08:03
Турецкий историк: Заявление Байдена о т.н геноциде отражает только политический взгляд на события
Хасан Кёни

"Заявление президента США Джо Байдена о так называемом "геноциде армян" отражает только политический взгляд на события 1915 года. Всем известно, что около 30 стран признали эти ее как геноцид. Это всего лишь метод психологической помощи армянской общественности сообщества. Для того, чтобы иски достигли юридического уровня, необходимы решение международного суда, соответствующие документы, материалы и научные исследования".

Об этом турецкому бюро Report заявил известный турецкий историк и политолог Хасан Кёни.

"Армяне прекрасно понимают, что турецкая сторона до сих пор предоставила информацию и документы, основанные на всех научных основаниях. Однако они, особенно проживающие на Западе, пытаются оправдать свою агрессию против Азербайджана, свои действия во время Первой и Второй Карабахской войны, Ходжалинскую резню, и пропаганду против Турции. С другой стороны, одна из их целей - получение финансовой помощи и компенсации", - сказал историк.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə tarixçisi: Baydenin qondarma soyqırımı açıqlaması siyasi baxışı əks etdirir

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