Турецкий госбанк обязал россиян сообщить номера ИНН

Турецкий государственный банк Ziraat Bankasi начал массово запрашивать у российских клиентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для предоставления данных о налоговом резидентстве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на рассылку для кли

Турецкий государственный банк Ziraat Bankasi начал массово запрашивать у российских клиентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для предоставления данных о налоговом резидентстве.

Как сообщает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на рассылку для клиентов банка.

"Уважаемый клиент, вы ранее заявили банку, что являетесь налоговым резидентом не Турции, а другой страны. В этой связи вы должны полностью указать налоговый номер страны, в которой проживаете, через наше мобильное приложение, сайт или обратившись в наши филиалы", — говорится в рассылке банка россиянам с требованием предоставить актуальный ИНН.

По данным агентства, при открытии счета в Ziraat у российских граждан, как правило, запрашивается их ИНН в России. Однако теперь банк требует заново подтвердить этот налоговый идентификатор. Если клиент уже представлял актуальный ИНН, предпринимать каких-либо дополнительных действий не требуется.

Ранее турецкий банк Denizbank начал запрашивать у россиян документы, подтверждающие наличие у них вида на жительство в Турецкой Республике для обслуживания. Как пояснил представитель кредитной организации, эти меры связаны с внутренними процедурами и не имеют отношения к американским санкциям против России.