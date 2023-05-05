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Турецкий эксперт: Внешняя политика Гейдара Алиева внесла особый вклад в безопасность страны и региона

Турецкий эксперт: Внешняя политика Гейдара Алиева внесла особый вклад в безопасность страны и региона Проводимая Гейдаром Алиевым внешняя политика внесла особый вклад в безопасность страны и региона.
В регионе
5 мая 2023 г. 11:06
Турецкий эксперт: Внешняя политика Гейдара Алиева внесла особый вклад в безопасность страны и региона

Проводимая Гейдаром Алиевым внешняя политика внесла особый вклад в безопасность страны и региона.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра стратегических исследований при министерстве иностранных дел Турции Гасан Улусой во время выступления на международной конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

Он отметил, что Гейдар Алиев был создателем современного Азербайджана, гениальной личностью: "Основной частью его государственной политики была многовекторная внешняя политика Азербайджана. Конечно же, для Азербайджана была выгодна и важна успешная внешняя политика. Основой внешней политики общенационального лидера была защита интересов Азербайджана на международной арене".

Глава центра отметил, что в результате правильного налаживания международных отношений Азербайджан стал надежным партнером Запада, особенно в энергетической сфере: "Все это было важным для безопасности и развития региона. Успешную и многовекторную внешнюю политику Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает его сын, президент Ильхам Алиев".

Г.Улусой напомнил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан с честью освободил свои земли от оккупации: "В то время Турция также продемонстрировала свою политическую поддержку Азербайджану на международной арене. Можно днями рассказывать о двусторонних отношениях между Турцией и Азербайджаном. После подписания Шушинской декларации наши отношения поднялись на наивысшую ступень и достигли уровня стратегического союза. Считаю, что наши отношения и впредь будут продолжаться в таком же формате".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Heydər Əliyevin xarici siyasəti ölkə ilə yanaşı regionun da təhlükəsizliyinə xüsusi töhfə verib”

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