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Турецкий эксперт: Эрдоган победит во втором туре выборов с хорошей разницей

Турецкий эксперт: Эрдоган победит во втором туре выборов с хорошей разницей Действующий президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган победит во втором туре выборов главы республики, назначенных на 28 мая, набрав свыше 53% голосов избирателей.
В регионе
18 мая 2023 г. 09:45
Турецкий эксперт: Эрдоган победит во втором туре выборов с хорошей разницей

Действующий президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган победит во втором туре выборов главы республики, назначенных на 28 мая, набрав свыше 53% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучил глава турецкой компании по изучению общественного мнения "Оптмпар" Хильми Ташдемир, которая одной из немногих правильно предсказала итоги первого тура голосования, состоявшегося 14 мая.

"Эрдоган во втором туре выборов победит с хорошей разницей. Он наберет свыше 53% голосов", - сказал социолог в четверг в эфире телеканала TVNET.

По его мнению, оппозиция переоценила свои возможности на выборах, "не просчитала процесс", выступила с лозунгами, многие из которых "не были восприняты обществом". "В итоге она уступила не только на президентских выборах, но и не получила большинства в парламенте, хотя не имела большие амбиции", - отметил Ташдемир.

На парламентских выборах возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития получила 323 мандата в 600-местном парламенте.

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Версия на английском языке Turkish expert: Erdogan to win second round of elections

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