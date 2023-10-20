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Турецкий эксперт: Действия Азербайджана в регионе справедливы и показательны

Турецкий эксперт: Действия Азербайджана в регионе справедливы и показательны Действия Азербайджана справедливы и показательны с точки зрения установления мира в регионе Южного Кавказа.
В регионе
20 октября 2023 г. 18:15
Турецкий эксперт: Действия Азербайджана в регионе справедливы и показательны

Действия Азербайджана справедливы и показательны с точки зрения установления мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом анкарскому бюро Report заявил председатель турецкого Фонда стратегических экономических и общественных исследований (SETA) Бурханеддин Дюран.

По его словам, недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна можно считать позитивным шагом в сторону мирного договора между Баку и Ереваном. Естественно, для этого очень важно провести четкую делимитацию границ, сказал он.

Эксперт также подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора с точки зрения развития региональных коммуникаций.

"Для реализации всех этих процессов необходимо наладить диалог. Стороны должны отказаться от агрессивных и враждебных риторик, и найти решение для мирного сосуществования. В этом контексте считаю действия Азербайджана справедливыми и показательными", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Azərbaycan Qafqazda daimi sülh üçün çalışır və ədalətli mövqe tutur”

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