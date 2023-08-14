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Турецкий экономист: Средний коридор - стабильный и безопасный торговый маршрут для стран ОТГ

Турецкий экономист: Средний коридор - стабильный и безопасный торговый маршрут для стран ОТГ Средний Коридор - стабильный и безопасный торговый маршрут для стран ОТГ.
В регионе
14 августа 2023 г. 14:02
Турецкий экономист: Средний коридор - стабильный и безопасный торговый маршрут для стран ОТГ

Средний Коридор - стабильный и безопасный торговый маршрут для стран Организация тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report заявил экономист из Турции Энгин Озер, говоря о создании Тюркского инвестиционного фонда и его роли в развитии Среднего коридора.

По его словам, развитие Среднего коридора будет способствовать ускорению инвестиционного потока и усилению сотрудничества между странами тюркского мира, и Азербайджан играет в этом важную роль.

"Преимущества создания Тюркского инвестиционного фонда в том, что страны, которые инициировали его создание, находятся в одном регионе, и не имеют проблем друг с другом. Фонд может поддержать ускорение и продвижение инфраструктурных проектов, в частности, связанных с Бакинским портом", - сказал он.

Эксперт не видит явных проблем или угроз, которые могут повлиять на эффективную работу Фонда.

По его словам, пока нет четкого представления на какие сферы Фонд будет уделять больше внимания. Но, как считает эксперт, Зангезурский коридор и его развитие может быть в центре внимания Фонда, так как через этот коридор товары из Центральной Азии быстрее попадут на рынки ЕС.

"Фонд будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli iqtisadçı: “Orta Dəhliz TDT ölkələri üçün sabit, təhlükəsiz ticarət marşrutudur”

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