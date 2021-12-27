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Турецкий Эфес вновь получит выход к морю спустя 2 500 лет

Турецкий Эфес вновь получит выход к морю спустя 2 500 лет Античный город Эфес в западной турецкой провинции Измир будет вновь соединен с морем благодаря запуску нового канала к концу 2022 года.
В регионе
27 декабря 2021 г. 00:22
Турецкий Эфес вновь получит выход к морю спустя 2 500 лет

Античный город Эфес в западной турецкой провинции Измир будет вновь соединен с морем благодаря запуску нового канала к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

Проект по созданию Древнего канала Эфеса был запущен для того, чтобы вернуть городу утерянный выход к морю. По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "до конца 2022 года всемирно известный древний город Эфес воссоединится с Эгейским морем спустя 2 500 лет с помощью нового канала". Во время посещения работ по строительству канала министр отметил, что "Эфес в прошлом был портовым городом, но сегодня он расположен в 9-10 км от моря".

"Мы создали проект канала, чтобы вернуть Эфесу исторический облик, снова сделать Эфес центром притяжения и увеличить туристический потенциал региона, - сказал Пакдемирли. - В регионе находятся очень важные для христиан места. Другими словами, точно так же, как мусульмане совершают паломничества, христиане приезжают сюда и посещают церковь святой Девы Марии и другие руины".

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. По итогам первого будет реконструирован вход в канал и построены пристани и волнорезы. Второй этап включает в себя реорганизацию территории от автомагистрали Измир - Кушадасы до порта Эфес в соответствии с исторической структурой. Таким образом, после завершения проекта туристы смогут посещать старинный город Эфес не только по суше, но и по морю.

Расположенный на западе Турции древний город Эфес в 2015 году официально стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в Эфес, расположенный в уезде Сельджук провинции Измир недалеко от побережья Эгейского моря, прибывает несколько тысяч рейсовых автобусов с иностранными и местными туристами. Некоторые едут сюда целенаправленно и посещают не только сам Эфес, но расположенный недалеко дом Девы Марии - одно из главных мест паломничества христиан. Большая же часть туристов покупают туры сюда во время своего отдыха на побережье, чтобы разнообразить пребывание в гостинице. Таким образом, Эфес, наряду с Каппадокией и источниками Памуккале, является одним из основных направлений внутреннего туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Efes şəhəri 2500 ildən sonra yenidən dənizə çıxış əldə edəcək

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