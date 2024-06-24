Турецкий дипломат: Никол Пашинян играет с огнем, противостоя России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян играет с огнем, противостоя России, так как ни США, ни Франция не являются региональной страной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян играет с огнем, противостоя России, так как ни США, ни Франция не являются региональной страной.

Как сообщает Report, данное мнение выразила бывший генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Гюльру Гезер в своей статье под названием "Сужается ли окно возможностей для мира на Южном Кавказе?".

Она отметила, что Россия, возможно, и устала от войны в Украине, но не отказалась от своих интересов на Кавказе: "Россия не хочет сближения Армении с Западом, развития ее отношений с Евросоюзом и НАТО. Россия неоднократно заявляла, что поддерживает окончательное мирное соглашение между двумя странами, но не очень хочет видеть у власти сближающегося с Западом Пашиняна".

По мнению дипломата, если США, Франция и некоторые западные страны искренне настроены на постоянный мир на Южном Кавказе, им следует в первую очередь повлиять на армянскую диаспору в своих странах: "Армению нельзя использовать как козырную карту против России. Также следует поощрять прямые контакты между Баку и Ереваном".