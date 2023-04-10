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Турецкий десантный корабль TCG ANADOLU будет задействован и в учениях НАТО

Турецкий десантный корабль TCG ANADOLU будет задействован и в учениях НАТО Флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU значительно усилит мощь турецкого флота, и может быть использован в совместных учениях НАТО. TCG ANADOLU представляет собой идеальную морскую платформу для Коалиционных миссий. Модификация и характеристик
В регионе
10 апреля 2023 г. 14:24
Турецкий десантный корабль TCG ANADOLU будет задействован и в учениях НАТО

Флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU значительно усилит мощь турецкого флота, и может быть использован в совместных учениях НАТО. TCG ANADOLU представляет собой идеальную морскую платформу для Коалиционных миссий. Модификация и характеристики судна позволяют выполнять широкий спектр операций.

Как передает Report, об этом говорится в материале агентства Anadolu.

В нем говорится о том, что производство TCG ANADOLU стало дальновидным решением, учитывающим растущую мощь турецкой оборонной промышленности, в частности производство ударных БПЛА. "К примеру, Bayraktar TB2 обладает большим боевым опытом, успешно зарекомендовав себя в Ливии, Карабахе (Азербайджан) и Украине, являясь самым известным и востребованным беспилотным летательным аппаратом разработки турецкой компании Baykar. Популярность также набирает новый беспилотный самолет Kızılelma", - отмечается в статье.

TCG ANADOLU по своим характеристикам превосходит известные десантные корабли ВМС Австралии и Испании, такие как Juan Carlos I, Canberra и Adelaide. Одним из преимуществ является тот факт, что на борту корабля будут размещены также ударные беспилотники отечественной разработки - Bayraktar TB3. Разумеется, на TCG Anadolu будут дислоцироваться и военные вертолеты, в том числе ударные.

"Беспилотник TB3, благодаря складывающейся конструкции крыла, сможет размещаться на палубе десантного корабля. Благодаря полезной нагрузке в 280 кг, БПЛА может нести на 130 кг больше груза, чем Bayraktar TB2", - сказано в статье.

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